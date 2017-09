KAKAV SHOW U LJUBAV JE NA SELU! Pali strastveni poljupci, a jedna kandidatkinja je pobjegla sa susjedom!

Situacija u Ljubav je na selu počela se zahuktavati.

Marina Peštaj na svom je imanju svoje dečke odmah drugi dan zaposlila oko spravljanja roštilja. ‘Onaj prvi dan im je bio lagan jer sam ih tek dočekala pa da se osjećaju ugodno, ali sad sve oni moraju raditi, od kavice do doručka i ručka, briga me!’, otkrila je Marina svoju taktiku, a dečki su je bez problema dvorili. ‘Ma nije moglo bolje, klopa vrhunska, doček vrhunski, Martina sređena..’, komentirali su njezini odabranici, a ona ih je na kraju još iznenadila i tortom.

U Baranji, Zvonko je svojim djevojkama pokazao gdje će kod njega boraviti. Danijela ga je odmah upitala gdje spava Nikolina, a kada joj je on odgovorio da spava u prizemlju, nije joj bilo svejedno. ‘Aha, ona je bliže tebi. A što, mi dvije smo odbačene?’, upitala ga je. ‘Niste odbačene, pa družit ćemo se!’, kazao joj je Zvonko.



Anu i Danijelu odveo je tako na kat kuće, a za Nikolinu je simpatični Baranjac priredio malo veće iznenađenje. ‘Šta kažeš na smještaj? Jesam ti falio? ‘, bio je prepun pitanja Zvonko, a kada je od Nikoline dobio pozitivan odgovor, približio joj se na krevetu te ju strastveno poljubio, što mu je ona i uzvratila!

Kod Zorana u Poreču vodila se žustra rasprava o manama i vrlinama njegovih djevojaka. ‘Evice, imaš više plemenitosti u malom srcu nego mnogi ljudi u cijelom srcu’, kazao joj je Zoran te dodao da joj je mana što ima nekontroliran govor. ‘Sanja, ti imaš najviše miline, što ti je i mana i vrlina’, nastavio je književnik te Mariji rekao da ima jako lijepe oči, ali da u njoj ima najviše mraka. ‘Osjećam da ima jednu tugu u srcu, ali ne želi priznati. Sagradila je to neko prkosno ponašanje da joj srce ne bi ponovno bilo ranjeno’, objasnio je Zoran.

Kod Andre u Baćinskim jezerima, dame su bile oduševljene smještajem. ‘Nisam se nadala ovome, baš me ugodno iznenadio’, kazala je Ruža.

U Otoku su djevojke timski pripremale večeru Vinku, na meniju je bila riječna riba, a nazdravili su čašom vina za ljubav. Budući da je došao i Vinkov prijatelj, na kraju su i zapjevali.

Za to vrijeme u Baranji je fešta bila na vrhuncu, svi su plesali, čak i kolo, i to sve dok nije stigao pečeni odojak.

U Poreču, Zoran je svoje cure odveo na kupanje, a sa svakom je proveo neko vrijeme na samo. ‘Svašta smo radili pod vodom’, otkrila je Marija, ali Zoran je svakoj od njih posvetio vrijeme, pa je na kraju to Evicu iznerviralo. ‘Malo mi je to smetalo što me grlio u vodi jer je prije toga grlio i Sanju i Mariju’, komentirala je Evica.

U Baranji su se kod jednog brata stvari već zahuktale. Rebecca je rekla Danijelu da ide do Zvonka, koji je nekoliko kuća dalje, no završila je s Danijelovim susjedom u planini, 17 kilometara od kuće!

Rebecca je imala opravdanje. ‘Kad sam pustila suzu zbog svinje, pokupila sam se u sobu nakon sat i pol i krenula doma prema Zvonku, a srela sam susjede i pitali su me želim li vidjeti vikendicu na brdu, pa sam otišla s njima’, pravdala se, ali je Danijel dobio i fotografije na kojima je Rebecca zagrljena na krevetu sa susjedom.

‘Susjed je dobar stvarno, e sad, prilike čuda čine, kad se popije malo, svašta se tu može očekivati’, i dalje je nervozan bio Danijel te priznao da je ljubomoran.

Andre i cure su također pripremali roštilj za večeru, a simpatični Capitano upoznao ih je i sa svojim prijateljima i rođacima. ‘Sve u svemu, za ovaj kraj imam samo riječi pohvale i sviđa mi se njihov način života koji je ispunjen pjesmom’, kazala je Ines. Fešta uz pjesmu potrajala je do dugo u noć.