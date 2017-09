KAD TI SEVERINA ČESTITA ROĐENDAN: ‘Imala sam osjećaj da mi nema lijeve ruke… prepala sam se…’

Išle smo zajedno u školu, na bini smo 17 godina. Nedavno je usred pjesme otišla nešto do bubnjara, nisam je vidjela… Imala sam osjećaj da mi nema lijeve ruke… Prepala sam se… Ružice moja, sretan ti rođendan i da dalje slavimo pjevajući… I da si mi uvijek s lijeve strane… Volim te, @alenkamilano 🌹 #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Sep 1, 2017 at 3:09am PDT