JUSTIN BIEBER OPET PLAKAO NA POZORNICI: ‘Posebno sam vezan za ovu pjesmu’

Nakon što je pustio suzu u Zagrebu, Bieber se rasplakao i na koncertu u Njemačkoj. Turneja Purpose mu, čini se, jako mnogo znači.

Justin Bieber se rasplakao tijekom izvedbe pjesme Purpose na njemačkoj pozornici. Pjevajući naslovnu pjesmu svog novog albuma, pjevač je u jednom trenutku prekrio lice, a zatim i pokazao suze.

Kanadski slavuj (22) je jedva nastavio pjevati. Kada se nakon nekoliko trenutaka smirio, počeo se smiješiti.



“Posebno sam vezan za ovu pjesmu”, kratko je rekao Justin.

Bieber je zaplakao i na zagrebačkoj pozornici. Nakon što je zahvalio publici u Areni na podršci i ljubavi, pustio je suzu tijekom izvedbe pjesme Let Me Love You.

Turneja Purpose je vrlo emotivna za mladog pjevača, no ne uvijek na pozitivan način. Naime, JB je na koncertu u Manchesteru bacio mikrofon i napustio pozornicu jer se publika nije željela stišati dok je pjevao. Samo pet dana kasnije, u Oslu je otpjevao samo jednu jedinu pjesmu.

Bieber je brisao vodu s pozornice, a obožavateljicu su iskoristile priliku i počele ga navlačiti.

“Gotov sam, neću održati ovaj koncert”, rekao je Justin i otišao.

Pjevač se kasnije ispričao za oba incidenta, a kao njihov razlog je naveo umor.