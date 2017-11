JOŠ JEDNA ŽENA OPTUŽILA HOFFMANA ZA UZNEMIRAVANJE: ‘Pitao me jesam li ikad bila intimna sa starijim muškarcem…’

Nakon spisateljice Anne Graham Hunter, i scenaristica Wendy Riss Gatsiounis je otkrila da je imala neugodno iskustvo s oskarovcem Dustinom Hoffmanom.

Glumac Dustin Hoffman se suočava s optužbama zbog seksualnog uznemiravanja kolegica. Spisateljica Anna Graham Hunter ga je optužila za napastovanje tijekom njenog stažiranja kada je imala 17 godina, a sada se javila i scenaristica Wendy Riss Gatsiounis koja je za Variety prepričala svoje neugodno iskustvo s glumcem.

Njena predstava A Darker Purpose trebala se snimiti kao film, a glavnu ulogu imao bi upravo Hoffman. Riss Gatsiounis je bila oduševljena time jer je jako voljela oskarovca i veselila se što će surađivati s njim.

Ona, glumac i Murray Schisgal, autor filma Tootsie, našli su se na sastanku.



“Schisgal me pitao jesam li udana i imam li dečka, na što ga je Hoffman zaustavio i rekao mu: ‘Murray, šuti, znaš da to danas više ne smiješ pitati, drukčija su vremena'”, ispričala je scenaristica.

Pitali su je bi li bila voljna preraditi scenarij za Hoffmana, budući da je on u originalu namijenjen osobi od 20 godina. Kada je to učinila, ponovno su imali sastanak. No, ovoga puta je Hoffman promijenio ponašanje.

“Ušla sam, a on je rekao: ‘Prije nego počnemo, dopusti da te pitam nešto, Wendy – jesi li kad bila intimna s muškarcem starijim od 40?”, ispričala je Riss Gatsiounis, koja je tada bila u dvadesetima, a Hoffman je imao 53 godine.

“Nikada neću zaboraviti taj prizor – naslonio se, raširio ruke i rekao: ‘Bit će to sasvim drugačije tijelo za istraživanje'”, rekla je scenaristica.

“Pokušala sam se sabrati i govoriti o svojoj predstavi, no Hoffman je ustao i rekao da mora ići kupiti odjeću u obližnji hotel i pozvao me sa sobom. Očekivala sam da će mi Schisgal pomoći, no on me je poticao da odem s Dustinom. Kada je Hoffman otišao, rekao mi je: ‘Gle, nismo baš zainteresirani za tvoju predstavu’ i to je bilo to”, ispričala je scenaristica.

Na rubu suza, odmah je nazvala svoju agenticu, sada pokojnu Mary Meagher, i ispričala joj što se dogodilo, a ona joj je rekla da je čula priče o Hoffmanu. Priču su potvrdile i dvije njene prijateljice kojima je ubrzo nakon incidenta ispričala što se dogodilo.