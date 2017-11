JOŠ JEDNA SRPSKA ZVIJEZDA OROSILA VAGINU: Nakon Mančić i poznata pjevačica pomladila intimne dijelove

Pjevačica je nedavno u emisiji Zvezde Granda otkrila Jeleni Karleuši da ne postoji šansa da ostane ‘suha’.

Srpska pjevačica Ana Bekuta je nedavno progovorila o svom seksualnom životu. U emisiji Zvezde Granda otkrila je Jeleni Karleuši da ide na orošavanje vagine.

“Žene već s 38 godina imaju problem sa suhoćom vagine. Napravila sam jedan tretman, a predstoje mi još dva”, rekla je Bekuta (58).

Dobar dan svima! 💜💜💜💜💜💜💜 #anabekuta #svesamsteklasama A post shared by Ana Bekuta (@anabekuta1) on Nov 8, 2017 at 4:47am PST

Prije nje tom se tretmanu podvrgnula najpoznatija jugoslavenska Loto-djevojka Suzana Mančić.

Ona je objasnila i o kakvom je postupku riječ.

“To je u stvari tretman. Da se razumijemo, to nije nikakva kirurgija, nikakva regeneracija, nikakvo pomlađivanje… To je tretman koje su koristile i u srednjem vijeku žene, i naše bake, i naše mame… To je ispiranje, ali ovoga puta mineralnom vodom, tom ljekovitom vodom, i to u finim, luksuznim uvjetima”, navela je Mančićeva.