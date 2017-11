I DUSTIN HOFFMAN OPTUŽEN ZA SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE: ‘Stalno me hvatao za stražnjicu, bio je pravi grabežljivac’

Spisateljica Anna Graham Hunter optužila je danas 80-godišnjeg glumca Dustina Hoffmana za seksualno uznemiravanje na setu filma ‘Smrt trgovačkog putnika’ 1985.

Anna je tada imala 17 godina i stažirala na filmu te tvrdi da ju je glumac hvatao za stražnjicu i imao neprikladne razgovoru o seksu s njom. ‘Tražio me da mu izmasiram stopala već prvog dana na setu; to sam i napravila. Otvoreno je koketirao sa mnom, hvatao me za stražnjicu, razgovarao je o seksu sa mnom. Jednog sam jutra otišla u njegovu prikolicu da vidim što želi jesti za doručak; samo me gledao i smiješio se, odugovlačio je. Onda je rekao: ‘Želim tvrdo kuhana jaja i meki klitoris. Njegova pratnja se smijala, a ja sam otišla i ostala bez teksta. Onda sam otišla u toalet i plakala’, prisjeća se spisateljica u kolumni koju je napisala za Hollywood Reporter.

U kolumni je detaljno opisala svaki put kada ju je Hoffman zlostavljao pa se tako prisjeća jednog dana kada ju je na putu do limuzine čak četiri puta uhvatio za stražnjicu. ‘Svaki put dam ga jako udarila i rekla mu da je prljavi starac’.

Kaže i da su joj na filmskom setu rekli da se nosi s njegovim ponašanjem te žrtvuje svoje vrijednosti zbog produkcije.



‘S 49 godina shvaćam što je Dustin Hoffman radio jer se uklapa u veći obrazac ponašanja kojeg su iskusile žene u Hollywoodu. Bio je grabežljivac, ja sam bila dijete, i to je bilo seksualno zlostavljanje’, tvrdi Anna koja kaže da joj je neko vrijeme pažnja godila. A onda više nije.

Hoffman je objavio ispriku u kojoj je napisao: ‘Imam veliko poštovanje prema ženama i osjećam se užasno ako ju je moje ponašanje stavilo u neugodnu situaciju. Žao mi je.’

To nije prvi put da se Hoffmanovo ponašanje našlo pod povećalom. Na setu filma ‘Kramer protiv Kramera’, glumac je ošamario Meryl Streep ‘kako bi poboljšao njezinu glumu’, te je istovremeno izazivao o smrti njezinog dečka. Za svoje tadašnje ponašanje kazao je da se razvodio i bio pod utjecajem droga.

