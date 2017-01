JOŠ JEDAN TEŽAK ŽIVOTNI UDARAC: Bolni gubitak i velika tuga u obitelji Monike Kravić

Poznata televizijska voditeljica Monika Kravić ovih dana proživljava najteže trenutke.

Bivšoj televizijskoj voditeljici Moniki Kravić nova je godina započela bolnim gubitkom. Nakon što se proteklih mjeseci pokušavala nositi s razvodom od Marija Mamića, Monika je jučer doživjela najveći i najbolniji gubitak u obitelji. Naime, kako piše Tportal, nakon duge i teške bolesti u 57. godini života preminula je njezina majka Mira.

Majka je poznatoj voditeljici bila najvažniji životni oslonac, savjetnik i podrška u najtežim životnim trenucima, a koliko su imale blizak odnos otkrila je i sama voditeljica prije tri godine u jednom intervjuu.



“Ponavljam mamine korake, to nikako nisu pogreške. Sve više uviđam da se pretvaram u nju. To mi je rekla i 11 godina mlađa sestra Jelena. Isprva sam se iznenadila kad sam čula njezin komentar: “Ista si mama.” Ima nešto u tome. To se valjda dogodi spontano. Često se uhvatim kako izgovaram rečenice koje je moja mama izgovarala meni sve donedavno”, rekla je tada Monika.