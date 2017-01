JELENA ROZGA NE MISLI SE UDATI ZA HAUSERA: U velikom razgovoru otkrila zašto je tako odlučila

Jelena Rozga je povodom izlaska svojeg novog albuma ‘Moderna žena’ odradila veliki intervju za Story, a u njemu je progovorila o značenju naziva albuma, ali i o svojem osobnom životu.

Jelena kaže da je za naziv albuma postao poznat istog trena kada je od Tončija Huljića dobila pjesmu ‘Moderna žena’: ‘Odmah sam znala – to je to, to sam ja, sve što sam htjela poručiti ovim albumom stalo je u dvije riječi – moderna žena’, priča Jelena za Story.

Na pitanje što za nju znači moderna žena, Jelena odgovara: ‘Upravo svaka žena koja stoji pokraj vas, s kojom razgovarate, vaša majka, sestra, prijateljica. Živimo u modernom društvu, žene nikad nisu bile hrabrije, odvažnije, u svakom životnom aspektu. Svakim danom dokazujemo koliko smo u ljubavi strastvene, u poslu profesionalne, u prijateljstvu odane. Sve smo to mi, moderne žene. ‘

Pjevačica priznaje i da se tijekom godina puno promijenila te da se nekada smatrala tradicionalnijom, a za svoju promjenu kaže da je prirodni tijek sazrijevanja. Kao najveću promjenu koju je vidjela kod sebe izdvaja spremnost na prihvaćanje ljudi onakvima kakvi jesu te ulaganje u sebe.



Jelena kaže da se promijenila u ljubavi te da su joj danas spremnost na kompromis i prihvaćanje iznimno važni. ‘Manje sam tvrdoglava, u ljubavi dopuštam da me vodi srce. Odnos je ulaganje dvoje ljudi, i to ne samo ljubavi i emocija nego i poštovanja, prihvaćanja drugog… Kada prihvatite i partnerove mane, tek tada shvatite koliko ga zapravo volite.’

No, iako je spreman na kompromise, Jelena ne podnosi jednu stvar u vezi, a to su ultimatumi. Kaže da ne treba nikome dopustiti da ograničava ili sputava vaše snove.

Stjepan i Jelena ne planiraju brak

U razgovoru je progovorila i o svojoj vezi s devet godina mlađim i planetarno popularnim Stjepanom Hauserom. Iako žive zajedno i zaručeni su, ne planiraju brak jer smatraju da je to samo papir. Iako su često na turnejama i ne vide se, Jelena tvrdi da ne doživljava njihov odnos kao vezu na daljinu jer se zahvaljujući tehnologiji vide i čuju svakodnevno, a vrijeme koje provedu zajedno još više cijene.

Dotaknula se i zlonamjernih natpisa da je veza s Hauserom samo marketinški trik: ‘ Razumijem da ljudi često imaju mnogo pitanja o vezi dviju javnih osoba, ali kakve bismo mi koristi imali od toga da je naša veza marketinški trik. Taj dio nisam nikad razumjela. Iskreno, na početku mi je bilo krivo zbog toga. Želite sretnu vijest podijeliti s cijelim svijetom, a netko vam pokušava to umanjiti. No danas, nakon godinu i pol veze, toga se uistinu rijetko sjetim.’

Jelena tvrdi da su je takvi komentari u početku živcirali, no danas više uopće ne utječu na njihov odnos.

Progovorila je i o tome da se veseli majčinstvu te da će imati dijete ako bude suđeno te da ga misli odgajati u okruženju punom ljubavi i razumijevanja. Ljubavni savjet kojeg bi podijelila sa svojom kćeri glasio bi da se uvijek bori za svoju ljubav, ali sam onu pravu i obostranu.

Božić će provesti sa Stjepanom i obitelji, a Novu godinu sa svojom publikom na ludom tulumu.

