JELENA KARLEUŠA OPET UDARILA PO SVOJOJ PROTIVNICI, OVOGA PUTA NA TELEVIZIJI: ‘Severina je kučka!’

Srpska ‘diva’ ne odustaje od pljuvanja po splitksoj pjevačici, a ovoga je puta to učinila u srpskoj inačici emisije Tvoje lice zvuči poznato.

Da Jelena Karleuša ne podnosi Severinu znaju već i ptice na granama, posebice zato što JK to često ističe.

Srpska pjevačica je ovoga puta oplela po Splićanki u emisiji Tvoje lice zvuči poznato koja se emitira u Srbiji u kojoj nastupa mladi pjevač Leon, koji sa Severinom pjeva pjesmu Hazarder.

Sometimes…. all you need is a break A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Oct 21, 2017 at 4:58am PDT

“Leone, ovo je tvoj fazon. Ti ovo moraš gurati i dalje. Pratim što si počeo raditi. That bitch Severina. Man, that‘s not your shit. This is your shit, you have to do it. This is. Hip-hop is your shit, ok? Keep on doing it (Ona kučka Severina. Čovječe, to nije tvoj zaon. Ovo je tvoj fazon, moraš ovo raditi. Ovo. Hip-hop je tvoj fazon)”, rekla mu je Karleuša.

Leon je na to rekao da sve razumije.

Rat traje godinama

Iako Karleuša vječito udara po Severini, hrvatska joj pjevačica nikad ne odgovara na provokacije.

Sukob između JK i Severine traje već godinama. Sve je navodno počelo kada je splitska pjevačica pred koncert Saše Matića rekla da ne zna tko je Jelena te da joj ne pada napamet zbog nje žuriti s tonskom probom.

Karleuša joj je uzvratila u Zvijezdama Granda, kada je Severinin svekar Keba bio član žirija.

“Svi smo vidjeli kako Severina glumi”, rekla je ‘diva’, aludirajući na Severininu snimku seksa.

JK ne bira riječi

🙈 A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Oct 18, 2017 at 10:06am PDT

Sve je kulminiralo kada je Severina otpjevala duet s repericom MC Sajsi, što je Jelena imala u planu.

“I dalje ne vjerujem kolika je Severina jadnica. Mene bi bilo sram da nešto što drugi najavljuju mjesecima predstavim kao svoju ideju. Svakako, što očekivati od žene koja onako loše pu*i”, napisala je tada Karleuša na Twitteru.

Nedavno je ponovno podbola pjevačicu i to kada su u istom gradu imale nastupe.

“Hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju. Tko nije mogao ući, može slobodno ići kod Severine, tamo ima mjesta”, rekla je ‘mala od skandala’.