‘JEDNO JUTRO SE PROBUDIM I IMAM TRBUH. I SKONTAM…’ Naša pjevačica blista u drugoj trudnoći, trebalo je 16 tjedana da se vidi

Jedno jutro se probudim i imam trbuh! …i skontam "stvarno sam trudna" ! Do jučer sam se pitala kad će se pojaviti i eto trebalo je 16 tjedana da se dokaže! Vjerujem i da je mamina kuhinja doprinijela tovljenju a i californijska klima mi prija! #kodzelje #rijekatrebižat #trebizat #selomojemalo #hercegovina

A post shared by Ivana Marić (@theivanamaric) on Aug 5, 2017 at 12:35pm PDT