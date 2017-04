JEDNA OD NAJLJEPŠIH GLUMICA BIVŠE JUGE SPALA NA PROSJAČKI ŠTAP: Prodaje namještaj kako bi mogla platiti struju

Olivera Katarina (77) slovi kao jedna od najljepših glumica bivše Jugoslavije, a danas živi u iznajmljenom stanu u Beogradu i radi na novoj knjizi.

U razgovoru za Gloriju, priznala je da je nedavno platila još jedan komad namještaja kako bi mogla platiti račun za struju te da je već naviknula na siromaštvo jer je u jednom periodu života imala samo dvije haljine i izlazila u sinovim cipelama.

Kaže da je tada to radila namjerno da sebe dovede u stanje da je ne zanima kako je obučena i kako izgleda jer joj je to dugo bila preokupacija, ali kaže da je to svejedno za nju bilo razdoblje velike muke i bijede. No, kaže da svejedno nikoga ne traži pomoć i motivira je citat: ‘Moje siromaštvo je dokaz mog poštenja i dostojanstva’.

Olivera je vjerojatno najpoznatija po ulozi u ‘Skupljaču perja’, jednom od najuspješnijih jugoslavenskih filmova u kojem je glumila uz Batu Živojinovića i Bekima Fehmija.



Olivera je izrazila i žaljenje što je nitko nije pozvao na 50. godišnjicu filma, tim više što je jedina živa od svih vodećih glumaca, a razlog takvog preskakanja vidi u politici.