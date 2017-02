JE LI STVARNO TAKO LOŠE? Nakon napisa da ima samo 34 kilograma, Angelina Jolie pokazala kako zaista izgleda

O glumici su kružile glasine da je pala na samo 34 kilograma, a sada je pokazala kako stvarno izgleda.

Angelina Jolie se pojavila u Kambodži zbog premijere svog novog filma First They Killed My Father (Prvo su mi ubili oca) i pokazala kako izgleda nakon što se razvela od Brada Pitta.

Nakon napisa da ima samo 34 kilograma te da joj je zbog mršavosti ugroženo zdravlje, Angelina je pokazala da situacija više nije tako strašna. Iako je veoma mršava, u licu izgleda bolje nego prije.



Angie svake godine posjećuje Kambodžu, u kojoj je posvojila i svoje prvo dijete. Ujedno i počasna državljanka te zemlje.

Premijera filma o strahovladi Crvenih Kmera u produkciji Angeline Jolie održat će se večeras u drevnom kompleksu hramova Angkor Wat.

New! Today 👏🏻#firsttheykilledmyfather #bemvindadevolta A post shared by Angelina Jolie (@angelinabradlovers) on Feb 18, 2017 at 6:04am PST

Film je utemeljen na sjećanjima djevojčice Luong Ung, što je ujedno i naslov knjige, koja je živjela u vrijeme vladavine Crvenih Kmera od 1975. do 1979. Luong se u svojim memoarima prisjeća užasa koje je proživjela u tom razdoblju, kada su joj ubijeni otac, majka i dvije sestre. Izvukla se pobjegavši sa starijim bratom na Tajland.