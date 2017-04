JE LI TRUDNA ILI NIJE? Popularna Severina prvi put viđena u javnosti nakon glasina o trudnoći

Sastale se #OpetNajljepše u divno nedjeljno popodne na omiljenom mjestu ❤🍴🍝🥂 Volim moju @severina 👭 #DušmaniŠicŠic

A post shared by Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hanahadziavdagic) on Apr 2, 2017 at 8:50am PDT