JE LI OVO NOVI TREND? Žanamari i Ecija Ivušić vježbaju vani, a prolaznicima nije lako od tih seksi prizora

@fashionnova became my absolute No.1 shopping site! Their stuff is made for real women, choice is incredible, and it’s very affordable. Love this All In Bloom Set (Navy) ❤️ Use the code ZANAMARI and get 15% off everything! www.fashionnova.com . @fashionnova je postala moj omiljeni šoping site. Stvari su im fenomenalne, trendy, ogroman izbor i pristupačne cijene. Meni se sviđa što su kao krojene po mjeri za moju obliju građu. Možete koristiti moj kod ZANAMARI za 15% popusta na sve što nađete na stranici! :) www.fashionnova.com . #fashionnovababe #novababe #fashionnova #ootd #allinbloomset #curves #fitbody #zanamari

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jul 27, 2017 at 2:19am PDT