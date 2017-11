JAY Z OTVORIO DUŠU I PRIZNAO DA JE PREVARIO BEYONCE: ‘Najteže je vidjeti bol koju si ti prouzrokovao na nečijem licu’

O tome se dugo spekuliralo, a sada je Jay Z napkon priznao da je prevario svoju suprugu, pjevačicu Beyonce.

Dugo se već šuška da je Jay Z prevario svoju slavnu suprugu Beyonce, a glasine su postale sve glasnije kada je ona objavila svoj album Lemonade.

Iako su tada svi zaključili da stihovi o prevari (‘Becky s dobrom kosom’) idu upravo Jaya, Beyonce je to opovrgnula.

No, reper je sada sve priznao u velikom intervjuu za The New York Times.



Otkrio je da je bio nevjeran, ali da su on i supruga uspjeli prebroditi krizu zahvaljujući bračnim terapijama na koje su nakon toga išli. Glazbenik kaže da je do preljuba došlo zbog njwegovih problema iz djetinjstva.

“Morate preživjeti. Zato se prebacite u taj način preživljavanja i što se onda dogodi? Zatvorite sve emocije. Čak i sa ženama, zatvorit ćete se emocionalno da se ne možete povezati ni s kim… U mom slučaju je to bilo veoma duboko. Od toga sve kreće – nevjera”, rekao je slavni glazbenik koji se supruzi na neki način ispričao putem albuma 4:44.

“Koristili smo umjetnost kao terapiju. Počeli smo stvarati glazbu. A onda je glazba koju je ona radila u to vrijeme otišla dalje. Njezin album izašao je kao suprotnost zajedničkom albumu na kojem smo tad radili. Još imamo mnogo te glazbe. Uvijek sam bio tamo dok je nastajala ta glazba”, rekao je.

Jay Z kaže da su on i Beyonce u svojoj boli bili kao u središtu uragana.

“Bilo je neugodno. I mnogo smo razgovarali. Bio sam zaista ponosan na glazbu koju je napravila, a ona je bila ponosna na umjetnost koju sam ja stvorio. I na kraju dana, imamo poštovanje jedno prema drugom. Mislim da je ona nevjerojatna”, rekao je reper i priznao da su on i supruga bili jako blizu razvoda.

“Znate, većina ljudi ode. Najteže je vidjeti bol na nečijem licu koju si ti prouzrokovao i onda se nositi sam sa sobom”, zaključio je pjevač i dodao da im je veoma pomogla terapija na koju su išli zajedno.