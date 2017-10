JAVILA SE DEVETA ŽRTVA HARVEYJA WEINSTEINA: ‘Silovao me bez kondoma. Osjećala sam se mrtvo…’

Glumica tvrdi da joj je filmaš upao u sobu i silovao je bez kondoma, rekavši joj da je to način da uspije u Hollywoodu. Nakon toga joj je ponudio ulogu u filmu.

Natassia Malthe je optužila holivudskog seksualnog predatora Harveyja Weinsteina da ju je silovao nakon dodjele nagrade BAFTA 2008. godine te postala deveta žena koja je iznijela tako teške optužbe protiv filmskog mogula.

Glumica poznata po filmovima Kuća debele mame i Elektra na konferenciji za novinare je ispričala da je upoznala Weinsteina na zabavi nakon dodjele nagrada, gdje je spomenula da odsjeda u Sanderson Hotelu.



Upao je usred noći

“Nakon zabave sam otišla u hotel i presvukla se u odjeću u kojoj inače spavam. Probudilo me lupanje na vratima i vikanje ‘otvori Natassia Malthe, Harvey Weinstein je'”, ispričala je glumica. Dodala je da joj je bilo veoma neugodno jer je mnogo njezinih kolega odsjelo u istom hotelu i bojala se da će ga čuti i pomisliti da spava s njim pa ga je pustila u sobu.

“Otišao je do moga kreveta. Skinuo je hlače i počeo masturbirati”, rekla je glumica.

Tada joj je nabrojao imena brojnih poznatih glumica s kojima je navodno spavao.

“Rekao mi je da te glumice ne bi bile tu gdje su sada da nisu spavale s njim”, kazala je glumica.

Ubrzo je nasrnuo na nju i silovao je bez prezervativa, unatoč Maltheinim molbama da prestane.

“Nisam pristala na seks. Nije koristio kondom, ali nije ejakulirao u mene. Nakon seksa je masturbirao i svršio na moj krevet. Bila sam zgrožena. Zatvorila sam oči i čekala da sve završi. Osjećala sam se mrtvo. Nakon toga, ostala sam ležati, zgađena”, rekla je Malthe.

Weinstein je na zabavi bio sa svojom suprugom Georginom Chapman, s kojom je tada bio dva mjeseca u braku.

Ponudio joj je ulogu, a zatim je opet napao

Sljedećeg dana, Harvey joj je poslao scenarij za film Devet. Glumica se počela pripremati, vjerujući da je dobila ulogu. Weinstein ju je ubrzo pozvao na sastanak, uvjeravajući je da će biti prisutna i njegova asistentica. Kada je Malthe došla, asistentica ju je uvela u prostoriju gdje je bila nepoznata djevojka.

“Harvey je došao samo u kućnom ogrtaču, a djevojka ga je počela oralno zadovoljavati. Pozvao me da im se pridružim u seksu utroje, a kada sam odbila, počeli su mi se smijati”, rekla je Malthe.

“Kasnije sam nazvala Weinsteina i vikala na njega jer me doveo u tako neugodnu situaciju, a on je postao vrlo ljutit. Rekao mi je da mi je pružio izvrsnu priliku, a ja sam se ponijela kao nezahvalna ku*ka”, rekla je Malthe.

U tom je, kaže, trenutku odustala od filma Devet, ali i od glumačke karijere.

“Bojala sam se ovo ispričati, ali moja me prijateljica podržala. Činim to zbog svog trogodišnjeg dječaka jer želim da zna kako se tretiraju žene. Činim to i za bezbroj djevojčica koje nikad ne bi smjele iskusiti ovo što sam ja. Činim to i za sve žene koje su došle prije i poslije mene u Hoollywood i pokušale ostvariti karijeru”, rekla je Malthe.

“Ova situacija s Harveyjem nije izolirani slučaj. Iskusila sam seksualno zlostavljanje i od drugih moćnih muškaraca u Hollywoodu, ali ovo s Harveyjem je moje najgore iskustvo”, objasnila je glumica.

Malthe je deveta žena koja je optužila Weinsteina za silovanje. O sličnom iskustvu progovorile su Rose McGowan, Asia Argento i Lysette Anthony, studentica Lucia Evans te još četiri žrtve koje nisu željele otkriti svoje ime.

Napastovao je dok je imala menstruaciju

Nedavno se javila i producentova bivša asistentica Mimi Haleyi koja tvrdi da ju je napastovao za vrijeme menstruacije.

“Nije htio prihvatiti ne i ugurao me u mračnu sobu, no čini mi se da sam na zidu vidjela dječje crteže. Pritisnuo me na krevetu, a ja sam ga pokušala odgurnuti, govorila sam mu da prestane. Bio je mnogo jači od mene”, ispričala je Haleyi.

Nakon toga je iščupao tampon iz nje.

“Počeo me lizati iako sam imala menstruaciju. Bila sam prestravljena, nisam vjerovala što se događa”, ispričala je Haleyi novinarima.

S njom je bila odvjetnica Gloria Allred, koja je bila i s Natassijom Malthe.

Ukupno je tridesetak žena optužilo filmskog mogula za seksualno zlostavljanje i nedolično ponašanje, među kojima su i poznate glumice poput Angeline Jolie i Gwyneth Palltrow.