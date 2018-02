JANKO POPOVIĆ VOLARIĆ PROGOVORIO O TUŽNOM DJETINJSTVU: ‘Bilo je problematično, to nije lako nikome’

Glumac je progovorio o tužnom djetinjstvu i o sinu Davidu kojeg je dobio sa samo 18 godina, što mu je potpuno promijenilo život.

Janko Popović Volarić odnedavno je ‘novi’ Tomo Vitez u seriji Čista ljubav. Naime, otkako je Ivan Herceg dobio otkaz u seriji, Volarić Popović je preuzeo ulogu glavnog junaka s kojim ima i neke sličnosti. Naime, baš kao i Tomo, i Janko je otac, a to je postao prilično rano – već s 18 godina.

“U tih devet mjeseci moraš se naučiti biti odgovorna osoba, ali stvarno je to dosta lijepo ispalo. Imam velikog sina koji je prepametan i prefin”, rekao je Janko o sinu Davidu, danas 20-godišnjaku, za Dnevnik.hr.





Osvrnuo se i na svoje djetinjstvo koje je obilježila prerana smrt oca: “Bilo je nekih situacija koje nisu najbolje i želim svom sinu pružiti najbolje što mogu. Dosta sam rano izgubio tatu pa je to bilo problematično. No, ne bih baš o tome. To nije lako nikome”, rekao je Janko. Otkrio je da sa svojim sinom ne izlazi zbog, kako kaže, razlike u godinama, ali i da David više voli glazbu nego glumu.

Kada je riječ o ljubavnom životu, Popović Volarić nije želio govoriti o zavodničkim vještinama svoga sina: “S obzirom na to da je 20 kilograma teži i 20 centimetara viši, ako vam odgovorim na ovo pitanje, dobit ću batina”, našalio se glumac.