‘JAKO SI NJEŽAN LJUBAVNIK’: Slavnom se glumcu svidjelo ljubiti s muškarcima pa je to opet napravio… dvaput

Slavni glumac nema problema s ljubljenjem muškaraca…

Slavni glumac Andrew Garfield pobrinuo se da ga itekako zapamtimo na dodjeli Zlatnih globusa kada je poljubio kolegu Ryana Reynoldsa. A čini se da mu se ljubljenje s muškarcima poprilično svidjelo budući da je ovaj potez ponovio i u emisiji Stephena Colberta.

“Htio sam da Ryan zna da ga volim bez obzira na to je li dobio nagradu ili ne. Neka zna da meni to nije važno”, rekao je Garfield.



Stephen ga je zatim pitao smeta li mu poljubiti muškarca, na što mu je Garfield odgovorio da mu to ne smeta te je odlučio to dokazati. Nakon toga glumac je poljubio i poznatog komičara i to ne jednom već dva puta, čemu se voditelj nije opirao.

“O čemu smo ono razgovarali… Jako si nježan ljubavnik”, šaljivo je komentirao Colbert.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.