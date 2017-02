GLUMICA JADRANKA MATKOVIĆ NE SKRIVA RADOST: ‘Svi su mi tako brzo pomogli da se nisam ni snašla’

Dan nakon što su prijatelji pokrenuli humanitarnu akciju za glumicu Jadranku Matković koja je teško bolesna živjela s 22 kune dnevno, prijatelji, znanci i građani odazvali su se pozivu te počeli skupljati novac kako bi joj olakšali život.

Jadranka Matković veoma je sretna što su joj ljudi pomogli nakon što se pročulo da preživljava s 22 kune dnevno. Naime, nakon apela njene prijateljice koja je otkrila u kakvoj je teškoj situaciji glumica, prijatelji, znanci i građani odazvali su se pozivu.

APEL ZA POMOĆ POZNATOJ GLUMICI: Nakon deložacije sama je i bolesna, jedva preživljava sa 22 kune dnevno

“Nisam još stigla do banke jer se sve tako brzo odvijalo da se nisam još ni snašla”, izjavila je glumica, pišu 24 sata.



“Bojala sam se ovakve velike akcije jer, naravno, kažu ljudi ‘nisi jedina, i drugima je teško, zašto nisi prije mislila o tome da će te sustići starost i bolest?’. Sve je to istina. Znam da nisam jedina. I ja danas shvaćam da sam o svemu ovom trebala misliti i ranije, ali to nije razlog da me ljudi izbjegavaju”, kaže Jadranka.

Dodaje da joj mnogo znači i sama činjenica što je jučer imala s kim porazgovarati i popiti kavu, pišu 24 sata.

Izbjegavali su je

Matković posljednjih godina nije imala mnoštvo prijatelja.

“Znanci su okretali glavu od mene, nisu me pozdravljali, izbjegavali su susret očima i prolazili su kraj mene kao pokraj turskog groblja, kaže glumica.

Jadranka je odigrala mnoge uloge u filmovima, TV-serijama i kazališnim predstavama. No, posljednje godine nisu bile nimalo lake za nju. Borila se s raznim teškim bolestim, ali i siromaštvom.

Glumicu su prije četiri godine izbacili iz stana u kojem je živjela. Nakon toga je počela imati probleme sa šećerom zbog čega je dobila gangrenu te joj je prijetila amputacija noge. Hodajući na štapu, slomila je nogu. Zbog svega je pala u depresiju, no nakon razgovora s liječnicima joj se vratila želja za životom.

“Voljela bih zaigrati pokoju ulogu. Pratim novine, vidim što se zbiva u zemlji i svijetu. Znam da su teška vremena, ali mali honorar pomogao bi mi jer živim u iznajmljenom stanu na koji potrošim mirovinu, pa mi ostaje 700 kuna da preživim od mjeseca do mjeseca”, kazala je Matković.