JACQUES HOUDEK SE OBRUŠIO NA POLITIČARE: ‘Počnite raditi svoj posao! Ovo neće završiti dobro po nas i Hrvatsku’

Glazbenik je na Faceboku izrazio svoje nezadovoljstvo, ali i žalost zbog masovnog iseljavanja stanovništva iz Hrvatske.

Jacques Houdek se na Facebooku obrušio na hrvatske političare, ponukan činjenicom da je u Hrvatskoj sve manje djece zbog iseljavanja građana u druge zemlje u potrazi za boljim životom.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Eto nam naše tužne stvarnosti. Ljudi nam odlaze, svjedoci smo tome već neko vrijeme. Odvode djecu u neki bolji svijet, s vjerom i nadom da će negdje u tuđini pronaći novi život… Oduvijek su Hrvati odlazili raditi izvan zemlje, koju godinu, da uštede nešto pa ulože u gradnju kuće ili možda u neki posao – u Hrvatskoj. Zarađivali su vani da bi uložili u Hrvatsku, je l’ tako?



Koliko sam samo povratnika tijekom godina upoznao koji su požalili što su se vratili u domovinu… Tužno ali istinito. Nakon godina provedenih na radu vani, vratili se s ušteđevinom da “mirno žive svoji na svome pod stare dane”, a onda bi se gorko razočarali.

Poznat mi je taj koncept jer su i moji roditelji bili primorani raditi “vani”, u Njemačkoj – neko vrijeme dok sam bio klinac. No, ovo sad je ipak daleko opasnije – ljudi koji danas odlaze neće se vratiti jer su shvatili da se ovdje situacija nikada neće popraviti. Djeca su budućnost, a bez djece – nemamo ni budućnosti… Srce mi se slama dok gledam ovu reportažu jer uviđam da se sve naočigled raspada, a ne znam kako mogu pomoći – osim da opet, kao javna osoba, kritiziram vladajuće? Ne predstavlja mi to neki problem jer sam dovoljno razočaran svima njima; nemam više nimalo strpljenja za trivijalnosti kojima se svakodnevno bave, umjesto da konačno počnu raditi svoj posao! Bože, pomozi nam! Bojim se, ovo neće završiti dobro po nas i Hrvatsku. Oprostite mi, molim vas na pesimizmu, nije to inače moj stil, no ovo je preteško gledati…”

Houdeku ovo nije prvi put da komentira političku scenu. Prije dva mjeseca je prozvao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića nakon požara koji su poharali Dalmaciju zbog propusta.