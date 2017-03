‘JA SAM OVISNIK O SEKSU’: Scott Disick šokirao priznanjem nakon što je OPET uhvaćen kako vara Kourtney

Nevoljama u raju nikad kraja kad su u pitanju reality par Kourtney Kardashian i Scott Disick.

Iako su mnogima Scott Disick i Kourtney Kardashian bili omiljeni reality par iz klana Kardashian – Jenner, Disickova nevjera i često tulumarenje njihovu su ljubav stavili na kušnju pa je par često prekidao i ponovno se mirio.

Najnoviji incident dogodio se tijekom obiteljskog putovanja na Kostariku, kada je Kourtney uhvatila Scotta dok je pokušavao u njihovu sobu dovesti nepoznatu djevojku. Kad je Kourtney to vidjela, u potpunosti je poludjela. Scott joj je pokušao objasniti što se dogodilo, ali to nije imalo uspjeha pa je na kraju izgubio kontrolu i počeo vikati: “Ja sam ovisnik o seksu!”



Zanimljivo je da je Scott ranije priznao Kourtney da je upravo ona ‘ljubav njegova života’, a viđeni su i kako se zaljubljeno gledaju pokraj bazena.

U najavi nove sezone showa ‘Keeping Up With the Kardashians’ obožavatelji reality obitelji moći će vidjeti cijelu ljubavnu dramu, pa će tako čuti kako Kim Kardashian upozorava sestru da je ‘Scott doveo curu u sobu’. Zatim se o cijeloj stvari konzultirala sa sestrom Khloe, koja je Scottu poručila: ‘Ti si je***a kurva!’

Scott i Kourtney roditelji su troje djece – sedmogodišnjeg Masona, četverogodišnje Penelope i dvogodišnjeg Reigna.