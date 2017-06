‘IZGLEDAŠ KAO DA IMAŠ TRI SIDE’: Mirta Šurjak objavila slike iz Vukovara i dobila kriminalne komentare

Hvala mojoj @kaviy_couture na predivnoj haljini s hrvatskim etnom motivima.Toliko su ljubavi i emocija unijeli u svaki djelić ove haljine,koju s ponosom nosim danas u gradu heroju,Vukovaru,na povijesnoj svečanoj Alki koja se trci u cast svim vukovarskim herojima.Budite uz prijenos svečane Alke iz Vukovara od 16.25.na HTV 2❤️💙🙏🏻🙏🏻i sretno danas najdražem klubu,u mislima s njim iz Vukovara❤️💙⚽️

A post shared by Mirta (@mirta.surjak1) on May 6, 2017 at 6:20am PDT