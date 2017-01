IZA KULISA: Del Boy otkrio mračnu tajnu popularne serije ‘Mućke’

Popularni Del Boy progovorio je o popularnoj seriji ‘Mućke’, ali i uvjetima koje je tada imao.

Poznati glumac David Jason (76) proslavio se ulogom Del Boya Trottera u popularnoj seriji ‘Mućke’. Iako bi mnogi pomislili da mu je ta uloga, osim slave, donijela i bogatstvo, glumac je otkrio da je bio jako slabo plaćen.

“Nemojte da počnem govoriti o plaćama na BBC-u. Nikada nismo bili dio prve lige. Sitcomi su uvijek bili siromašni rođak zabavnog televizijskog programa, bez obzira na to koliko su popularni.

KULTNE MUĆKE SLAVE 35. GODIŠNJICU: 1981. godine je svijet upoznao Del Boya i Rodneyja



Oni pametni danas osnivaju svoje produkcijske kuće i tako zarađuju. Ali to se nije radilo u moje vrijeme, već si dobio samo ono što dobiješ. A to nikad nije bilo puno”, rekao je glumac za Daily Mail.

Jason danas živi povučeno sa svojom suprugom i 15-godišnjom kćeri, a rijetko se pojavljuje u medijima i javnom životu općenito.

“Danas živimo u drugačijem svijetu, u kojem su slava i novac najvažniji. Ja sam postao glumac jer je to bilo ono čime sam se želio baviti. Želio sam biti uspješan, a ne slavan i bogat, a to nije isto. Ljudi to danas poistovjećuju. Nudili su mi da uđem u reality showove, a iako su honorari jako privlačni, uvijek sam ih odbijao. Mislim da novac nikada ne bi trebao biti motiv”, otkriva glumac i dodaje: “Čak i kada sam bio na vrhu popularnosti s ‘Mućkama’, nisam imao skupe automobile i nisam bio okružen ženama. Uvijek sam stajao čvrsto na zemlji i radio svoj posao. Nisam želio postati zvijezda, nisam imao vremena za to. Samo sam htio biti dobar u svome poslu i održati dobar standard.”

Ako ste se pitali zašto nikada nije glumio u nekom velikom filmu, Jason ima spreman odgovor – nije želio prihvaćati uloge koje su pune psovki.

“Psovanje je danas posvuda. Čak i u televizijskim komedijama ljudi danas psuju. To me izluđuje”, otkriva glumac.