IVAN HERCEG DOBIO OTKAZ U SAPUNICI ‘ČISTA LJUBAV’: Iako tumači glavnog lika, već su mu našli zamjenu

Glumatanje🤣🤣🤣 @ivan_herceg_privatno @nivescelsius #čistaljubav #ivanherceg #herceg #nivescelsius #singer #pevacica #serija #novatv #hrvatska #actors #actorslife #talent #glumci #glumac #tomo #hrvatska #series #novatv

A post shared by Ivan Herceg Official Fanpage (@ivanhercegfans) on Oct 26, 2017 at 7:48am PDT