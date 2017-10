IVA VIŠE NIJE BALABAN: Manekenka pokazala da nema šanse da se pomiri s bivšim suprugom Boškom

Gdje su mi,naočale, ključevi i novčanik🙃 , svakodnevno pitanje! Naočale, našla🕶😎😉 @optika_oculto #sunglasses #celine #oculto #OpticaOculto

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Iva•Radić (@iva___radic) on Sep 28, 2017 at 4:34am PDT