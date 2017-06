OBJAVLJENA POTRESNA ISPOVIJEST PRINCEZE DIANE: ‘Pokušala sam si prerezati žile, povraćala sam četiri puta dnevno’

Vrlo malo ljudi je 1991. godine znalo da se brak princeze Diane i princa Charlesa počeo raspadati te da je Charles obnovio vezu sa svojom sadašnjom suprugom camillom Parker Bowles.

Diana je željela da javnost sazna i njenu stranu priče te je snimala svoje ispovijesti koje je sada autor Andrew Morton objavio u novom izdanju knjige ‘Diana – Her True Story’.

‘Vjenčali smo se u srijedu. U ponedjeljak smo išli u katedralu svetog Pavla na posljednju probu. Tada su sva svijetla bila upaljena i mogla sam vidjeti kako će sve to izgledati. Isplakala sam dušu. Potpuno sam potonula i to zbog više stvari. Cijela situacija s Camillom je vrebala iz prikrajka tijekom naših zaruka. Pokušala sam se ponijeti zrelo, ali nisam imala s kime o tome razgovarati. Sjećam se da je moj suprug bio vrlo umoran. Oboje smo bili umorni. Bio je to velik dan’, rekla je princeza Diana i dodala kako joj je noć prije vjenčanja Charles poslao prsten i poruku u kojoj je pisalo ‘Vrlo sam ponosan na tebe. Kad dođeš, bit ću tamo ispred oltara. Pogledaj ih u oči i baci ih na koljena’.

Kao janje pred klanje

No, noć prije vjenčanja za princezu je bila vrlo mučna.



‘Imala sam jak napad bulimije te noći. Pojela sam sve što sam našla što je jako zabavljalo moju sestru. Nitko nije znao što se događa, sve je bilo vrlo tajnovito. Bilo mi je strašno loše te noći’, rekla je.

Opisala je i kako se ipak iduće jutro osjećala smireno, ali bilo je nekakve zlokobne atmosfere u toj njenoj smirenosti.

‘Osjećala sam se kao janje pred klanje. Sve sam znala i nisam mogla ništa poduzeti. Bila je to moja zadnja noć slobode. Na dan vjenčanja osjećala se velika uzbuđenost i sreća jer te gomila ljudi ohrabrivala. Ali ne mislim da sam bila sretna’, rekla je Diana.

Rekla je i kako je sve to smatrala apsurdnim, cijelo to vjenčanje. Cijela situacija bila je ‘preodrasla’ za nju. Najveća briga na dan vjenčanja bila joj je Camilla.

‘Sjećam se kako sam bila zaljubljena u svog muža, nisam ga mogla prestati gledati. Mislila sam da sam najsretnija djevojka na svijetu. On će se brinuti za mene. Bila sam u krivu. Hodajući nazad od oltara vidjela sam Camillu, njen sin je stajao na stolcu kraj nje’, rekla je princeza.

Bulimija uzela maha

Kaže kako na dan vjenčanja gotovo i da nisu progovorili, no da je imala velika očekivanja od medenog mjeseca. No, i tu se prevarila. Prvi dio medenog mjeseca proveli su na ladanju gdje je Charles cijelo vrijeme čitao i analizirao knjige, a drugi dio su proveli na jahti na kojoj su po cijele dane i noći zabavljali utjecajne Britance. Bulimija je tada uzela maha. Princeza Diana povraćala je četiri puta dnevno.

U to vrijeme bila je i potpuno opsjednuta Camillom, a Charlesu nije vjerovala.

Nakon vjenčanja odsjeli su u dvorcu Balmoral. ‘Užasno sam smršavjela. Ljudi su počeli govoriti da mi se vide kosti. Bila sam tako depresivna da sam si pokušala žiletima prerezati vene. Ranije sam otišla u London. Ne zato što nisam voljela Balmoral nego zato što sam morala potražiti pomoć’, rekla je.

Diana je uskoro zatrudnjela s Williamom te je opisala kako joj je teška bila trudnoća zbog bulimije i jutarnjih mučnina. Nije htjela uzimati nikakve lijekove jer nije željela ugroziti dijete.

Postporođajna depresija

S vremenom se odlučila na inducirani porod jer se više nije mogla nositi s pritiskom kraljevske obitelji i medija. No, morali su naći datum koji je odgovarao Charlesu, odnosno kad nije imao obveze vezane za polo. Kad se William rodio svi su, logično, bili iznimno sretni. Kraljica je došla u bolnicu i rekla ‘Hvala Bogu, nema očeve uši’. No, Diana je oboljela od teške postporođajne depresije. Često ju je hvatala panika, a kraljevska obitelj nije se trudila olakšati joj.

‘Na Williamovom krštenju svi su se ponašali kao da me nema. Nitko me nije pitao kad bi Williamu odgovaralo. Odabrali su 11 sati. Najgore moguće vrijeme. Niz fotografija Kraljice, Kraljice Majke, Charlesa i Williama. Ja sam bila u potpunosti isključena. Bila sam depresivna jer sam tek rodila, William je imao šest tjedana. Sve su odluke donijeli mimo mene. Počela sam plakati, a i William je plakao. Mora da je osjetio da nije sve tako bajno’, ispričala je svojevremeno Diana.