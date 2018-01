ISPOVIJEST BIVŠE FEMMINEMKE: ‘Ljudi su pričali da sam se uvalila bogatom Rusu, a mi smo bili gladni i bez kune u džepu’

Da život može biti itekako težak, na vlastitoj je koži osjetila Nika Antolos, pjevačica koja se sa suprugom preselila u Rusiju. No, život tamo bio je sve samo ne san.

Bivša članica Femminema i poznata domaća pjevačica, Nika Antolos, progovorila je o teškom periodu života nakon preseljenja u Rusiju. ‘Život u Rusiji bio je težak, jako težak. A cijelo to vrijeme slušala sam naokolo priče o ‘bogatom Rusu’ za kojeg sam se udala zbog love… I kad mi je bilo najteže, trudila sam se pisati o ljubavi’, ispričala je Nika Antolos.

Brak pa dijete

Nika se 2012. udala za Alekseja Rubana, ali ljubavnu idilu u Hrvatskoj pomrsila im je financijska situacija. ‘Sjećam se kao sada odlaska u Rusiju. Odluka je pala. Ja sam tada radila ovdje kod nas, a Aleksej nije imao posao skoro godinu dana. Rezala su se radna mjesta i stranac je ispao prvi. Sjećam se pakiranja života u par kofera, zagrljaja s prijateljima, pozdravljanja sa stanom u Zagrebu i prije svega maminog slomljenog srca u očima. Sjećam se i stana u Rusiji, sa špagom za vješanje robe, što od ulaznih vrata pokazuje put u spavaću sobu. Mnogi bi rekli kakva rupa! Mnogi su mi to i govorili. To mora da je ljubav – čula sam svaki put kad bi preko Skypea virnuli u moju sobicu. No meni je bilo dobro, moglo je bolje, ali uvijek može’, kaže Nika.

Kaže da nisu imali novca za pozvati puno ljudi na svadbu. Ona je odjenula posuđenu bundu, veo i haljinu i Zare. Njen suprug iskoristio je staro odijelo. Ubrzo su postali roditelji djevojčice Sienne.



Priče o bogatom Rusu

‘Bila je dijete koje nikad ne spava, muž i ja bez kune (rublja), a na ulici konstantno sivilo. Bilo je teško. Znala sam se probuditi u dva ujutro da nahranim Siu, pa plačem skupa s njome do pet jer ima grčeve. Zatim je opet hranim jer je gladna. A u međuvremenu možda otkinemo 15 minuta sna. Onda prošetam s djetetom po tom Hulku od grada na autopilotu, jer sam gladna i neispavana od sedmog mjeseca trudnoće’, govori Nika i kaže kako je u osmom mjesecu trudnoće završila u bolnici koja je više bila nalik na klaonicu iz koje je otišla i odlučila roditi u svojoj rodnoj Rijeci.

Cijelo to vrijeme slušala je priče drugih o ‘bogatom Rusu kojem se uvalila’, govori za Miss7 Nika koja je u jednom trenutku spavala na jastucima jer im je madrac propao.

No, kad ju je jedna teta u dućanu pitala zašto je ‘ostavila more za ovo’, Niki su se otvorile oči te je odlučila vratiti se u Hrvatsku. Njena mala obitelj sada već dvije godine ponovno živi u Zagrebu i kaže da bi je teško išta nagnalo da ponovno ode.