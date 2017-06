IRINA SHAYK IZAŠLA U JAVNOST S KĆERKICOM: Ako ste sumnjali da je stvarno rodila kraj ovakve figure, evo dokaza

Make up-free Irina Shayk steps out with baby Lea after jetting back from Cannes⚜️ . Check out our website for more! 🌺📸 (link in bio) . . . . . . . . . . . . . . . . #irinashayk#romeestrijd#laurensvanleeuwen#vanessahudgens#austinbutler#victoriajustice#ashleybenson#lucyhale#pll#vanessahudgens#kendalljenner#selenagomez#theweeknd#latina#photography#fashion#look#trend#blog#romantic#thefashioninspo#dope#hair#celebs

A post shared by The Fashion Inspo (@thefashioninspoo) on Jun 1, 2017 at 1:55pm PDT