Ovo definitivno nitko nije očekivao…

Reality zvijezda Nicole Richie davala je intervju voditeljici Cat Greenleaf i to na stepenicama. U jednom trenutku oduševljena voditeljica poželjela je dati ‘high five’ Nicole, no to je pošlo po zlu.

Naime, umjesto da se pljesnu dlanovima, voditeljica je Nicole ‘opalila’ šamar, a od siline udarca ovoj su pale sunčane naočale s nosa.

Interviewer accidentally smacks Nicole Richie's sunglasses from her face 😲 https://t.co/wl4GEac97x pic.twitter.com/Xx1QQgPQWQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 11, 2017

Nicole je ostala potpuno šokirana, a voditeljica se prvo šokirala, a onda odvalila smijati.