INTERNET BRUJI O KENDALL JENNER: ‘Nitko mi ne može reći da ih nije napumpala, pa pogledajte ih’

Manekenka je na dodjelu došla u raskošnoj haljini, no čak ni ona nije uspjela skrenuti pažnju s njenih, nikad punijih, usana.

Kendall Jenner bila je jedna od brojnih zvijezda koja se pojavila na sinoćnjoj 75. po redu dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu. Mlada manekenka plijenila je pažnju raskošnom crnom haljinom, kojom je pokazala da podržava pokrete Time’s Up i Me Too koji se bore protiv seksualnog zlostavljanja žena, no pažnju su posebno privlačile njene usne.

Naime, korisnici interneta primijetili su da su one mnogo veće nego ranije pa se pitaju je li se priklonila svojoj mlađoj sestri Kylie Jenner i posegla za pomoći plastične kirurgije kako bi izgledala senzualnije.



“Ne možete mi reći da Kendall nije napumpala usta, pa pogledajte ih”, jedan je od komentara korisnika Twittera, a s njim se slažu i mnogi drugi.

Neki pak smatraju kako se naglašavanjem Kendallinih usana želi skrenuti pažnja s Kylie koja još nije potvrdila, ali ni opovrgnula, glasine o svojoj trudnoći.

Evo kako je Kendall ranije izgledala: