INDIRA ŠOKIRALA OBOŽAVATELJE: Popularna pjevačica nakon 21 godinu napušta Coloniju, grupu koju je stvorila

Dragi moji, već dugo razmišljam o solo karijeri, vrijeme je da okrenem smjer prema novim koordinatama koje sam sama odredila i realiziram neostvarene želje i snove. Colonia je divan period moje pjevačke karijere, moje povijesti, tisuće koncerata i hitova kojima sam dala svoj neizbrisiv pečat, a koje su dio mene kao umjetnice, zauvijek. Sada ću kao INDIRA, zajedno s timom divnih kreativaca moju prepoznatljivu energiju usmjeriti na svježe ideje i želje moje vjerne publike, kojoj sam zahvalna na podršci i ljubavi. Ništa se ne mijenja kada su u pitanju naša druženja i pjevanje uglas, život je sada, plešimo i dalje zajedno na mom putu pozitive i radosti! Od sada sve informacije o koncertima pratite na novoj facebook stranici Indira Icolonia Forza. Ljubi vas vaša Indira!!! #respecttomyfans#ilovemyfans #indiraidedalje#love#joy#energy# #životjesada ❤❤❤❤❤

A post shared by Indira Levak Official (@indiralevak) on May 31, 2017 at 7:05am PDT