IMAMO NOVI DOMAĆI PAR: Sin Igora Štimca ljubi zgodnu sestru Jerka Leke daleko od Hrvatske

Family time with my brother 💙💙💙 Gdje god bili , šta god radili, gdje god pozirali iznad "must have" photo, ponekad stavljali i lažne osmijehe a duša nebrojeno puta usamljena.. Neprocjenjiv je onaj osjećaj kada si u skromnom kutku u krugu svoje obitelji.. Taj osmijeh i osjećaj se ne moze usporediti sa nicime na ovome svijetu.. Hvala ti braco na svemu sto imam zbog tebe 💙💙💙 #jerko #brother #love #family #blessed #croatia #zagreb #murter #dinner #happiness

A post shared by 🌸Jelena Leko🌸 (@jelenaleko) on Aug 11, 2016 at 4:34am PDT