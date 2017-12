IDORA HEGEL PLIJENILA PAŽNJU: Nekadašnja ledena kraljica zasjala na otvorenju Zlatne piruete, izgleda odlično

Bivša klizačica doputovala je iz Sjedinjenih Američkih Država gdje živi s obitelji kako bi proslavila 50. Zlatnu piruetu Zagreba. Idora je na Pirueti pobijedila 2004. godine.

Idora Hegel je plijenila pozornost kada se pojavila na ledu na svečanom otvorenju 50. Zlatne Piruete Zagreba. Bivša klizačica zbog toga je došla iz dalekog Newport Beacha u SAD-u gdje živi sa suprugom i sinovima.

“Došla sam sama u Zagreb na pet dana i ovo mi je prvi put u životu da sam toliko dugo bez djece “, rekla je 34-godišnja Idora za Jutarnji list.

Hegel ima trijicu sinova: Marka Gabrijela koji će ubrzo navršiti devet godina, Timothyja Michaela koji ima šest te Davida Raphaela koji će ovog mjeseca navršiti dvije godine.



Iako su iza nje tri poroda, bivša klizačica izgleda odlično. Pogledajte:

Idora je i sama osvojila Zlatnu piruetu 2004. godine. Već 2008. je završila profesionalnu klizačku karijeru. Iste je godine saznala i da je trudna te se udala za splitskog poduzetnika Jakšu Mrčelu s kojim se preselila u SAD.

Prestala je klizati zbog ozljede kralježnice koju je zadobila na Piruetu 2007. godine.

“Tada sam natukla kralješke L1 i L5 i liječnici su mi savjetovali operaciju, no ipak sam se odlučila na rehabilitaciju. I danas osjetim posljedice. Počne me boljeti čim stojim dulje od 20 minuta, no ja ne mislim na bol, nemam vremena uz dječicu oko mene”, ispričala je Idora za Jutarnji list.

Otkrila je i da su njeni sinovi sportski nastrojeni, no više ih zanima tenis na koji ih je ‘navukao’ otac.

Na otvorenju 50. zagrebačke Piruete nastupila je i kći predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, mlada Katarina Kitarović.