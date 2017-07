IDA PRESTER OPET UBOLA U ŽIVAC: ‘U kojem to točno trenutku mi zaostanemo i uvjere nas da smo gluplje, sporije…?’

Voditeljica i glazbenica je ponovno zapalila društvene mreže svojom objavom, a ovoga je puta pisala o (ne)ravnopravnosti spolova.

Ida Prester se na Facebooku često osvrće na aktualne društvene pojave, a moguće je kako ju je na posljednju objavu ponukao estradni rat na relaciji Lidija Bačić vs. Bruno Šimleša. Ida se pozabavila ravnopravnošću spolova i, kao i obično, napravila kaos.

“Pomirila sam se s tim da imam sinove u ovom životu, iako sam bas htjela djevojčicu. Naravno da ćemo se volit do ludila i da ću im bit ona Mamma Mia kojoj će nedjeljom nosit cvijeće i ić po blagoslov za svaku životnu odluku. :) Al gledam te curice mojih prijatelja, koliko su zrelije, pametnije, sposobnije, brže se oblače, motorički spretnije, fokusiranije od svojih vršnjaka.. Generalno jesu! I baš mi nije jasno. U kojem to točno trenutku mi zaostanemo i uvjere nas da smo gluplje, sporije, slabije plaćene, nesposobne za šefovanje i politiku, tehnički nepismene, da ne znamo vozit auto, da je naše salo bljak a njihovo ok, da su naše sise premale, a njihove taman, i da je izniman ženin uspjeh ako ima (pogotovo nakon poroda ili nakon 40te) guzu za Instagram? U kojem trenutku se desi ta prevara?”, napisala je Prester.



I dok se neki slažu s njenom izjavom, drugi je kritiziraju.

“Prvi dio prve rečenice odmah govori dovoljno… Zbog takvog razmišljanja i postoje te razlike… Jer se ti moraš “pomiriti” s tim da imaš sina… Ružan način za forsiranje feminizma s ciljem FB engagementa. Valjda ćeš moći u budućnosti sinovima objasniti da si sa svijetom podijelila razočaranje njihovim spolom jer, eto, trebalo je prikupiti štogod lajkova”, jedan je od komentara.

“Wau, koliko dezinformacija i šovinizma u jednom postu, ne vjerujem”, komentirao je drugi korisnik, dok je treći poručio Idi:

“Zbog ovakvog komentara baš mi je drago da imaš samo “bezvrijednu, šovinističku, nerazvijenu” mušku djecu! Fuj”.

Ida je u komentarima otkrila daje neke korisnike morala blokirati jer su je vrijeđali. Takve komentate uglavnom su pisali muškarci, kaže Prester.