I ZVIJEZDA ‘IGRE PRIJESTOLJA’ JE ŽRTVA PREDATORA WEINSTEINA: ‘Osjećala sam se potpuno bespomoćno…’

Dosad je već tridesetak žena optužilo holivudskog filmskog producenta za seksualno zlostavljanje, a popisu se upravo pridružila glumica iz Igre prijestolja.

Lena Headey, zvijezda Igre prijestolja, otkrila je da je i ona doživjela neugodnosti s Harveyjem Weinsteinom.

Glumica (44), koja je u legendarnoj seriji utjelovila Cersei Lannister, skupila je hrabrost i u utorak na Twitteru iznijela detalje dvaju veoma neugodnih susreta s producentom.

Prvi put su se sastali 2005. godine na filmskom festivalu u Veneciji gdje je prikazan film Miramaxov film Braća Grimm u kojem je. Glumica je otkrila i da ju je tijekom snimanja redatelj Terry Gilliam maltretirao.

“U jednom trenutku Harvey me pozvao u šetnju. Dok smo šetali, imao je nekoliko vrlo lascivnih komentara i gesti, ja sam se na njih samo nasmijala, bila sam šokirana. Sjećam se da sam pomislila ‘mora da je ovo šala’… Rekla sam nešto poput ‘joj, daj, stari, to bi bilo kao da se ljubim s tatom. Hajmo popiti piće s ostalima’. Više nikad nisam dobila ulogu ni u jednom Miramaxovom filmu”, napisala je Headey u tvitu.

Nekoliko godina kasnije, ponovno su se sreli i to u hotelu.

“Sljedeći put je bilo u Los Angelesu. Uvijek sam mislila da više nikad neće ništa pokušati sa mnom, nakon što sam mu se nasmijala i rekla da ništa od toga. Vjerovala sam da poštuje granicu koju sam povukla i da želi razgovarati o poslu”, nastavila je.

“Pozvao me da doručkujem s njim. Pojeli smo i razgovarali o snimanju filmova. Pitao me nekoliko pitanja vezano uz moj ljubavni život. Promijenila sam temu razgovora na nešto manje osobno. Zatim je otišao na WC. Vratio se i pozvao me u svoju sobu kako bi mi dao scenarij. Ušli smo u dizalo i cijela sam se nakostriješila. Rekla sam mu da nisam zainteresirana ni za što osim za posao i da ni ne pomišlja da sam pošla s njim iz ijednog drugog razloga. ‘Ništa se neće dogoditi’, rekla sam mu. Ne znam što me opsjelo da sam to sve izgovorila, ali imala sam snažan osjećaj da ga ne želim u svojoj blizini”, ispričala je glumica.

“Kada sam završila, šutio je. Bio je bijesan. Izašli smo iz dizala i ušli u njegovu sobu. Njegova je ruka bila na mojim leđima, marširao je sa mnom naprijed, bez riječi. Osjećala sam se potpuno bespomoćno. Pokušao je otvoriti vrata sobe, ali nije uspio. Bio je veoma ljutit. Otpratio me nazad do dizala i pritom me čvrsto držao za nadlakticu. Platio mi je auto i šapnuo mi u uho: ‘Nemoj nikome reći za ovo. Ni svom menadžeru, ni svom agentu.’ Ušla sam u auto i zaplakala”, napisala je Headey.

Headey je jedna od tridesetak žena koje su javno priznale da ih je Harvey Weinstein seksualno uznemiravao. Nekoliko njih ga je optužilo i za silovanje.