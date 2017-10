PROGOVORILA SRPSKA GLUMICA KOJU JE POZNATI REDATELJ ZLOSTAVLJAO NA SETU: ‘Trgao mi je haljinu, na svašta su bili spremni’

Čini se da i susjedstvo potresa skandal u filmskoj industriji jer se prvo glumica Snežana Savić oglasila o nepoćudnom ponašanju redatelja u svojoj filmskoj karijeri, a sada je o svojem iskustvu progovorila i Olivera Katarina.

Glumica i pjevačica Olivera Katarina oduvijek je slovila za fatalnu ljepoticu, no kaže da nikad nije pristala skinuti se za ulogu. Za Blic je ispričala: ‘Svi redatelji su od mene tražili da se skidam, a to nikada nisam htjela da prihvatim, zato sam odbijala uloge. Rijetko koji film je bio da redatelj nije htio da me svuče’, priča Olivera.

‘Bila sam ustrajna i tu je bilo problema. Smatrala sam da ulaženje u moju intimu je nedopustivo. Ima jedan slučaj u filmu “Derviš i smrt” Zdravko Velimirović je nagovorio Voju Mirića, bez mog znanja i dopuštenja, da povuče i podere haljinu u kadru. On je meni trgao haljinu, ali nije uspio da me obnaži, odmah sam reagirala i skupila ruke i poderanu haljinu. A dokle je to išlo, na svašta su bili spremni. Međutim, napravila sam skandal kako su smjeli to da se usude da mi urade, nisam to dopustila. Uspjela sam da budem dosljedna, ali sam platila cijenu. Neke kolegice smatraju da je dužnost od glumce da sluša sve što redatelj hoće, ne mislim tako. Nije potrebno biti nag da bi dočarao bilo koje stanje, mislim da je to nepotrebno’, ispričala je Olivera Katarina.