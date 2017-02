‘HVALA TI NA POŽRTVOVNOSTI…’: Ornela Vištica dirnula obožavatelje porukom samohranoj majci

Kad odrasteš kao dijete samohrane majke , od malih nogu se učiš kako biti princeza i lavica. Mama ,hvala ti na najljepšem djetinjstvu. 👏🏻💓 Hvala ti na snimateljima koji su bilježili moje rodjendane od malih nogu, na svim ispunjenim željama, hvala za sve torte i igračke, za dvorište puno smijeha, puno djece i igre. Na požrtvovnosti i ljubavi I danas Volim te mama. ❤️ 18.09. 🎉🎂

A photo posted by Ornela Vistica (@ornelavistica) on Sep 17, 2016 at 11:15am PDT