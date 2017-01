HRVATSKA PJEVAČICA JEDVA PREŽIVJELA PAKAO: Sa svojom pričom izašla u javnost jer se to baš ‘svakome može dogoditi’

Pjevačica grupe Karma Stella Medić prije nekoliko dana završila je u bolnici zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Kako je napisala na svom Facebook profilu, brzom intervencijom vatrogasaca spašena je njezina obitelj, a s pričom je izašla u javnost jer se, kaže, ovo može svakome dogoditi.

“Provjetravajte svoje prostorije povremeno iako je vani ekstremna zima. Nije moj dimnjak jedini gorio u Imotskom zbog ekstremnih uvjeta”, kazala je i dodala kako će dimnjak koji je puknuo sanirati na ljeto te renovirati stan koji je umalo cijeli izgorio.





Dramatični događaji počeli su tijekom noći s 5. na 6. siječnja.

“Hvala Bogu, sve je dobro završilo. U mom stanu cijelu noć me zapravo ubijao ugljični monoksid. Liječnici su rekli da sam imala veliku sreću jer me taj plin davio. Imala sam osjećaj da me netko drži za vrat. Nisam mogla disati, kao da imam pileća pluća, stezalo me u grlu. No, nikakav miris nisam osjetila. Najveća moja sreća u svemu bilo je to što nisam mogla spavati, imala sam mučnine i tijekom noći sam povraćala te sam stalno imala potrebu otvarati prozor i razvjetravati sobu, iako je vani bilo – 12 stupnjeva”, prisjetila se Stella za Dnevnik.hr.

Agonija i povraćanje nastavili su se tijekom noći i ranog jutra, kada je pjevačica odlučila ustati. Ubrzo je čula zvuk, za koji je u početku mislila da je pomicanje cigle na krovu. “Zapravo mi je dimnjak počeo pucati, počela se urušavati unutarnja fasada! Shvatila sam da se sprema katastrofa, dimnjak je počeo gorjeti, pa sam pozvala vatrogasce i potražila liječničku pomoć”, dodaje Stella.

U stanju šoka je, kaže, bila kad je shvatila koliko malo je trebalo da “izgubi glavu”.

“Materijalna šteta na stanu je velika, no manje marim za to. Moj slučaj nije jedini, jedna obitelj u Imotskom ostala je bez doma preko noći jer im je dimnjak eksplodirao. Meni još uvijek nije jasno što se zapravo s dimnjakom dogodilo, no doći će inspekcija koja će sve provjeriti i reći što je uzrokovalo pucanje”, zaključuje šokirana pjevačica.

“Upozoravam sve ljude, ma koliko bilo hladno, da barem malo otvaraju i provjetravaju te da provjere svoje dimnjake. Ja zahvaljujem onom nečem što nas sve čuva – što sam živa”, rekla je Stella.