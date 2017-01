HRVATSKA GLUMICA UŽIVALA NA ZLATNIM GLOBUSIMA: Pozirala s holivudskom elitom i pohvalila se na Instagramu

With the real heroes – creator of Deadpool @robliefeld writers of @deadpoolmovie Paul Wernick & Rhett Reese with there beutiful wives & mine too @ivana_horvat_ #Deadpool #Colossus #xmen #Xforce #lovingmylife #GoldenGlobes2017 #FOX

A photo posted by Stefan Kapicic (@stefankapicic) on Jan 8, 2017 at 5:36pm PST