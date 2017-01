HRVATICA ŠMINKALA KIM KARDASHIAN: ‘Drugačija je od onog što smo navikli viđati u medijima’

Poduzetnica iz Siska imala je priliku šminkati slavnu Kim Kardashian.

Poznata starleta Kim Kardashian već se obilato hvalila na društvenim mrežama kako je proteklih nekoliko dana provela u Dubaiu. No malo ljudi zna da je tamo boravila kako bi bila model svjetski poznate edukacije Masterclass za make up artiste, koju je vrlo uspješno pohodila Sanja Grbić (33).

Ova poduzetnica iz Siska, članica Virtualnog ženskog poduzetničkog centra, vrlo poznata make up artistica, Instagram influencerica, dio je svojih poslovnih aktivnosti usmjerila na šminkanje poznatih osoba, te je iz Dubaia nakon profesionalnih druženja s Kim Kadrashian, donijela u Hrvatsku najnovije trendove svoje profesije.

„Na Masterclassu sam vidjela dosta slavnih osoba koje se također bave šminkanjem i vrlo su popularne ličnosti na društvenim mrežama. Ukupno nas je bilo 600 polaznika iz svih dijelova svijeta, a iz Hrvatske samo dvije polaznice Mastrerclassa. Posebna gošća bila je Kim Kardashian, koja je doputovaa iz Los Angelesa i uz koju smo kao model učili i radili,” opisala je protekle dane make up edukacije uz slavnu zvijezdu poduzetnica Sanja Grbić.

Sanja Grbić već se šest godina bavi profesionalnim šminkanjem, a zahvaljujući međunarodnom školovanju poseban sjaj i make up dojam dala je brojnim kampanjama hrvatskih poznatih osoba. Šminkala je tako Nikolinu Ristović, Tinu Katanić, Sementu Rajhard, Barbara Šegetin i mnoge druge poznate osobe za brojne promotivne kampanje u Hrvatskoj i inozemstvu.

„Jako volim make up art i šminkanje, a kad god imam prigodu dodatno se educirati, uvijek ulažem u taj segment mog profesionalnog napretka. Završila sam školovanje u Londonu, a evo nastavila edukaciju u Dubaiu gdje mi je model bila svjetski poznata Kim Kardashian. Susret s Kim je bio iznad mog očekivanja, jedno divno iskustvo jer je toliko draga i divna osoba, prelijepa i pristupačna i skroz me oduševila – znatno drugačija od onog što smo navikli viđati u medijima,“ ocjenjuje make up artistica Sanja Grbić svoje iskustvo sa svepriustnom Kim.

Novo iskustvo, znanja i profesionalno usavršavanje Sanja Grbić će odmah iskoristiti u primjeni na svojim klijenticama gotovo svih generacija. Posebice jer kako ističe, mnoge djevojke i žene griješe prilikom šminkanja, te umjesto da kvalitetnim make up-om naglašavaju svoju ljepotu, one je na pogrešan način prikrivaju, pa čak i nagrđuju.