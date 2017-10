HOLLYWOOD TRESE VELIKI SEKS-SKANDAL: Jedan od najmoćnijih ljudi filmske industrije 30 godina zlostavljao mlade kolegice

Jedan od najutjecajnijih producenata u filmskoj industriji se javno ispričao nakon što su američki mediji otkrili da je 30 godina zlostavljao mlade glumice.

Hollywood je potresao ogroman seksualni skandal nakon što je New York Times u velikom članku otkrio da je slavni producent Harvey Weinstein posljednjih 30 godina seksualno zlostavljao mlade žene s kojima je surađivao.

U intervjuima su žene ispričale da ih je Weinstein dočekivao gotovo potpuno ili sasvim gol, zahtijevajući da ga gledaju kako se kupa ili želeći da ga izmasiraju.

Te su žene, uglavnom u dvadesetim godinama života, željele stvoriti filmsku karijeru, a on je to znao i iskoristio protiv njih.



Jedna od Winesteinovih žrtava bila je i glumica Ashley Judd koja je prije 20 godina došla na poslovni sastanak, a Weinstein ju je dočekao u kućnom ogrtaču.

“Seksualno me uznemiravao jedan od najmoćnijih i najpoznatijih šefova u industriji. Bio je jako vješt i stručan. Pozivao me u svoj hotel na ručak, a zatim bi me dočekao u sobi. Bilo je to toliko odvratno. Neprestano me pozivao, a ja sam odbijala”, ispričala je Jud 2015. godine za Variety, no nije otkrila o kome je riječ.

Popis žena je podugačak

New York Times je intervjuirao sadašnje i bivše zaposlenike, ljude iz industrije, pročačkao sudske spise te e-mailove unutar kompanija Miramax i Weinstein Company, koje je Winstein vodio.

Saznalo se da se najmanje osam puta nagodio uzvan suda sa svojim žrtvama, koje su redom bile mlade asistentice, glumice i modeli.

Weinstein se nakon objave članka javno ispričao zbog svog ponašanja.

Ispričao se

“Priznajem da je moje ponašanje prema kolegicama u prošlosti uzrokovalo mnogo problema i iskreno se ispričavam zbog toga. Pokušavam se popraviti, ali preda mnom je još dug put”, izjavio je producent.

No, njegova je odvjetnica dodala da Harvey poriče niz optužbi, uključujući one Lauren O’Connor, koja je napisala memorandum o svom šefu u kojem je opisala njegovo neumjesno ponašanje.

Istovremeno sa zlostavljanjem kolegica, Weinstein je jedan od vodećih liberala u Hollywoodu, a često se ističe kao zastupnik prava žena te humanitarac.

Poznat je po odličnom izboru filmova.

Weinstein stoji iza mnogih uspješnih filmova, kao što su: Shakespeare in Love, Gangs of New York, gotovo svi filmovi Quentina Tarantina, The English Patient, Good Will Hunting, Gospodar prstenova, Chicago, Sin City i mnogi drugi.