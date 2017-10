SLAVNA HOLIVUDSKA GLUMICA DOZNALA ZA TRAGIČNU OBITELJSKU PROŠLOST: ‘Obećala sam samoj sebi da neću plakati…’

Gostujući u PBS-ovoj seriji “Finding Your Roots”, koja se bavi proučavanjem obiteljskog stabla, američka glumica Scarlett Johansson briznula je u plač doznavši da su članovi njezine obitelji umrli tijekom Drugoga svjetskog rata u varšavskom getu.

U emisiji američke tv mreže PBS u kojoj slavne osobe otkrivaju svoju rodoslovlje, glumica nije uspjela suspregnuti suze čitajući dokumente u kojima piše na koji je način skončao brat njezina pradjeda i drugi članovi njezine obitelji.

Povjesničar Henry Louis Gates pomogao joj je da dozna kako je dio djedove obitelji izgubio život u varšavskome getu tijekom Drugoga svjetskog rata.

“Obećala sam samoj sebi da neću plakati, no ovo je preteška spoznaja”, rekla je glumica, zaplakavši nakon čitanja dokumenata u kojima se detaljno opisuje smrt članova njezine obitelji.



“To je strašno… ne mogu ni zamisliti kroz što su prolazili… nadrealno je”, rekla je u suzama Johansson gledajući fotografije iz varšavskog geta. “Sad mi je jasno zbog čega su na stolu papirnate maramice”, kazala je.

Glumičin je pradjed u to vrijeme bio prodavač u New Yorku. Odlaskom u Sjedinjene Države uspio je izbjeći progone, no obitelj njegova brata nestala je u nacističkom getu.

Zlobnici kažu da, nakon što su pogledali video snimku, ne mogu biti u potpunosti sigurni je li glumica bila iskrena iskazujući emocije ili je samo “dobra glumica”.