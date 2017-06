HIT! ISPUNIMO ŽELJU LANI JURČEVIĆ: Pomozimo joj pronaći super zbor koji je obradio njen hit

Ajmeeee!! One su HIT, a ne ja 🙌😂!! Ako je necija baka ovdje, nek mi se javi, volila bi ih upoznati 💞💞💞💞 #TvojaKimK Obozavaaaaam!! Sve znaju napamet 🎤👍💕

A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Jun 28, 2017 at 2:44am PDT