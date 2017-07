HDZ MOŽDA IPAK NE ZNA: Jacques napisao poruku vladajućima i obrušio se na najveću hrvatsku sramotu

Jacques Houdek svojevremeno je spjevao himnu HDZ-u, no ovih se dana ipak obrušio na vladajuće.

Zasmetalo ga je što obilaze zgarišta kako bi se slikali po njima dok istovremeno ne poduzimaju ništa kako bi promijenili neučinkovit sustav.

U statusu se obrušio na vladajuće i njihove vozne parkove, na nespremnost kojoj se svi svake godine iznova čude, a ništa ne poduzimaju kada je vrijeme za to te na bahatost kojom raspolažu ‘odabrani’. Njegov status, u kojem se obrušio na vladajuće, najveću hrvatsku sramotu, u cijelosti možete pročitati ovdje:

‘Volim Hrvatsku. ZEMLJU Hrvatsku. Da se savršeno razumijemo.



DRŽAVU Hrvatsku i sve “ovlaštene” da našom zemljom raspolažu ne volim. Svi su isti – stari, novi…

Država slučaj. Ništa ovdje nije i ne funkcionira kako treba. Na svakom koraku neprofesionalizam i nerad.

Mi nikada nismo spremni ni za kakvu brzu reakciju, intervenciju, akciju…

Nema tu razlike – pao snijeg zimi ili buknuo požar ljeti – sve je to uvijek veliko iznenađenje i svi se čudom čude. Nama uvijek fali opreme i vozila, pa ljudi se golih ruku idu boriti s raznim katastrofama, riskirajući živote daleko više no što bi to realno bilo potrebno da imamo, kao prava država, sve ono neophodno za funkcioniranje u takvim strašnim situacijama. Nema tu strategije niti protokola, nitko ne zna preuzeti odgovornost pa se svaki put iznova dogodi da nastane pomutnja, panika, a rezultat toga je naravno katastrofa.

SRAMOTA!!!

Evo, sada danima slušamo razna svjedočanstva ljudi, koji su izgubili svoje domove, kako su golim rukama gasili požare; vatrogasaca koji se kunu da je ovo bilo jedno od njihovih najgorih iskustava unatoč smiješnim konstrukcijama vladajućih da stihije ustvari nije ni bilo i sličnih gluposti…

Iznova se, svake godine, dešava da nam naša obala, naše najveće blago GORI, a da nemamo dosta kanadera, suvremeno opremljenih vatrogasnih postrojbi… SRAMOTA!!! Bitno da se vozni parkovi vladajućih obnavljaju redovito, kako bi nam oni sigurno putovali zemljom da se ‘poslikaju’ na dužnosti…

Nevjerojatna bahatost bez pokrića kojom raspolažu naši “odabrani” uvijek je na visini, spreman odgovor uvijek imaju, čak i kad ih narod pita – nije li vas sram? Ne, nije ih sram… Da ih je sram, odstupili bi trenutno sa svojih pozicija. To bi jedino od njih bilo čestito, nakon svih propusta koje su na štetu hrvatskoga naroda činili i na žalost još uvijek čine.

Bože, čuvaj Hrvatsku, naše domove, našu djecu i sve naše hrabre heroje koji su uvijek tu za Hrvatsku! <3′