HARVEY WEINSTEIN DOBIO ŠAMAR U RESTORANU: Snimili video kako šamaraju posrnulog holivudskog moćnika

Posjetitelj restorana prvo se htio fotografirati s Weinsteinom, no ovaj ga je odbio pa mu je posjetitelj kasnije uzvratio šamarom.

Na stranici tabloida TMZ osvanula je snimka koju su zabilježili posjetitelji restorana u Scottsdaleu (SAD), a u kojoj ga tjeraju iz restorana i šamaraju. Na snimci se vidi Harvey Weinstein kako vidno zbunjen napušta restoran dok ga posjetitelji tjeraju. U jednom trenutku mu muškarac opali nekoliko šamara, dok Harveyjev savjetnik pokušava spriječiti drugog posjetitelja da snima. No, kontekst ove priče je širi.

Muškarac sa snimke koji šamara Weinsteina zove se Steve, a za TMZ je rekao da je prišao producentu i rekao mu da voli njegove filmove te da bi se htio uslikati s njim. Steve tvrdi da je Weinstein bio bezobrazan i odbio ga. Voditelj restorana pak tvrdi da je Weinstein bio vrlo pristojan i samo rekao da se u tom trenutku radije ne bi fotografirao. Voditelj kaže da se par nakon toga rukovao, a Steve sjeo na svoje mjesto.

Oko 9 sati navečer Weinstein i njegov savjetnik koji mu pomaže da ostane trijezan ustali su i krenuli prema izlazu. U isto vrijeme ustali su Steve i njegov prijatelj. Steve je priznao da je te večeri dosta popio te da je njegov prijatelj izvadio mobitel i počeo snimati. Steve je prišao Weinsteinu i rekao mu: ‘Ti si jedno veliko go*no zbog toga što si napravio tim ženama’ i onda ga ošamario dva puta. Steve kaže da je Weinstein zateturao i skoro pao. Snimatelj je na kraju pitao Weinsteina želi li pozvati policiju, no on je to odbio i svi su se razišli.