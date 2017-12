HAMMOND SE OPET ŠALI NA RAČUN NESREĆE RIMČEVIM BOLIDOM: ‘Ima li šanse da završim na kovanici u Hrvatskoj?’

Hammond je prije šest mjeseci doživio nesreću kada je testirao bolid Rimac Automobila. Concept One tada je potpuno izgorio.

Druga sezona emisije The Grand Tour počela je epizodom s nesrećom Richarda Hammonda u Rimčevu Conceptu One koji je potpuno izgorio. Hammond je prikazivanje obilježio objavom na Facebooku u kojoj se još jednom našalio na račun nezgode Rimčevim bolidom koja je zamalo završila tragično.

“Ima li šanse da moje lice završi na kakvoj kovanici u Hrvatskoj?”, napisala je bivša zvijezda Top Geara na svom profilu na Facebooku uz fotografiju na kojoj sjedi u Conceptu One.





Njegovu objavu je objavio i Mate Rimac.

“LOL. Ban Jelačić i Hammond”, napisao je vlasnik Rimac Automobila.

Hammond se u Rimčevom Conceptu One utrkivao s Mayom i Clarksonom koji su vozili Lamborghinija Aventadora S i Hondu NSX, a Rimčev bolid ih je ostavio bez teksta.

“Taj Rimac samo ide”, čudio se Clarkson i zaključio da se on i May kraj Hammonda u Conceptu One mogu natjecati u tome koji će od njih dvojice biti zadnji.

Hammond je tijekom snimanja testiranja bolida u Švicarskoj izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste. Nije se ozlijedio i sam je izašao iz bolida prije nego se zapalio i čitav izgorio.