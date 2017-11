GWEN STEFANI POKAZALA TRBUŠČIĆ U KOSTIMU SIRENE: Pjevačica više ne skriva trudnoću s Blakeom Sheldonom

Pjevačica je navodno bila na in vitro oplodnji, a ako je suditi po trbuščiću koji je pokazala u kostimu za Halloween, čini se da je zahvat uspio.

Gwen Stefani je za Noć vještica odvela sinove Apolla i Zumu skupljati slatkiše po susjedstvu, a pritom se i sama maskirala i to u sirenu. Pjevačici se u kostimu nazirao trbuščić pa mnogi smatraju da je trudna.

Nije tajna da pjevačica No Doubta i njen partner, country pjevač Blake Sheldon, planiraju zajednički život, a to podrazumijeva i potomke. No, kako pjevačica ima 48 godina, bila je primorana ići na oplodnju in vitro.

Stefani je 14 godina bila u braku s Gavinom Rossdaleom s kojim je dobila trojicu sinova: Kingstona (11), Zumu (9) i Apolla (3), no njihov je brak propao nakon što se saznalo da je roker bio nevjeran. Između ostaloga, varao je Gwen s dadiljom vlastite djece.

Gwen je preživjela razvod bezbolnije zahvaljujući podršci kolega iz showa The Voice, gdje se i zaljubila u Sheldona.

Blake je bio već u dvama brakovima, no nema djece.