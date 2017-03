‘GURAM PAPIR U NOSNICE DA MI NE ISCURI MOZAK’: Ella Dvornik doživjela nezgodu u hotelu, ali je barem uspjela snimiti urnebesnu fotku

Ella Dvornik je u Beogradu s dečkom, a na Facebooku je objavila fotografiju nezgode s kojom baš svi mogu suosjećati.

Uz fotografiju otiska nosa na staklu, Ella je napisala: ‘Zatvorila sam vrata wca, zaboravila da sam ih zatvorila i onda se prošetala nosom u vrata i sad guram papir u nosnice da mi ne iscuri mozak po podu 😅 (otisak nosa u prilogu 😂). Kreten.’

Naravno, niti ta simpatična nezgoda nije mogla proći bez bolesnika u komentarima pa je tako jedan napisao: ‘Zabravila si ti moj k***c izvadit iz p***e’. Ella je uzvratila vrlo istinom bez previše kompliciranja i odgovorila: ‘Boze ovaj Jura 😅 kompleks manje vrijednosti is strong with this one 😂’