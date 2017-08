GRDOVIĆ PAO U OČAJ NAKON BRANKIČINA ODLASKA: ‘J*** me se za pivanje. Neće mi se javiti. Samo da znam di je…’

Nakon što je u javnost procurila vijest da je supruga Mladena Grdovića sredinom srpnja podnijela tužbu za razvod, pjevač je napokon shvatio ozbiljnost situacije.

Mladen Grdović je još do jučer tvrdio da medijski napisi o razvodu braka između njega i supruge Brankice nisu točni, no čini se da njihov odnos ipak nije dobar kao što on to želi prikazati.

‘NEMAM POJMA, ZADNJIH 4 DANA SAM PRIPIT’: Supruga Mladena Grdovića nakon 20 godina podnijela zahtjev za razvod braka

Turbulentni brak između pjevača i njegove, čini se, uskoro bivše supruge na klimavim je nogama već mjesec dana. Brankica je tada napustila njihov zajednički dom u zadarskim Arbanasima, piše Slobodna Dalmacija, a 19. je srpnja podnijela tužbu za razvod. To je potvrdio glasnogovornik zadarskog suda Denis Klarendić za 24 sata. No, Grdović je novinarima rekao da nema pojma o čemu pričaju te da su to nekakve namještaljke jer je u braku sve u najboljem redu kao i uvijek.



Kazao je i da je zadnjih dana nastupao i da je zadnja četiri dana pripit.

“Jesmo li pod istim krovom?! Ma ja sam tek sad dobio dva dana slobodno i došao kući, stalno sam na koncertima. A Brankica je malo vamo, dođe pogledat pasiće, malo tamo, kod matere… Ka i uvik… Ali u dobrim smo odnosima. Katastrofa je što pišu neke novine. Da sam ja rekao da pijem?! Svašta… Što je istina?! Istina je da je to naša privatna stvar”, izjavio je Grdi, piše Slobodna Dalmacija.

Ovaj put je ozbiljno?

Njegov bliski prijatelj za Slobodnu Dalmaciju je rekao da se s Grdovićima nikad ne zna jer imaju “tko se tuče, taj se voli” odnos i Brankica ga je i prije često “ostavljala”, no da je Mladen pao u očaj kada ga je (ponovno) napustila u srpnju.

“On to naprosto ne može podnijeti pa iz nemoći preko medija šalje pomirljive poruke jer želi da mu se Brankica vrati”, rekao je izvor, dodavši da se Mladen ne miri s činjenicom da njegova supruga traži razvod.

“Kad smo mu znali reći: ‘Pa dobro, nije sve tako crno, imaš milijune ljudi koji te vole, odmah bi uzvratio: Ma j… me se za pivanje. Neće da mi se javi na telefon. Samo da znam di je'”, rekao je pjevačev prijatelj za Slobodnu Dalmaciju.

Brankica je mnogo toga prošla s Mladenom: od pijanstava preko razbijenih automobila i obiteljskog nasilja do izvanbračnog djeteta. Naime, Grdović je u izvanbračnoj vezi dobio kćer Saru koju je Brankica prihvatila kao vlastitu. No, čini se da više nema strpljenja.