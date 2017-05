‘GORČINA JE UČINILA SVOJE’: Jacques se vratio u Hrvatsku i podijelio dojmove s Eurosonga, a reagirao je i na šale na svoj račun

Hrvatska delegacija vratila se s nastupa na Eurosongu u Kijevu, gdje je Jacques s pjesmom ‘My Friend’ osvoji 13. mjesto, gotovo u potpunosti zahvaljujući glasovima publike.

Jacques je za RTL podijelio svoje dojmove s Eurosonga te kazao da je zahvalan osvojenom pozicijom i podrškom obožavatelja, ali da ga je razočaralo što mu niti jedan stručni žiri iz susjedstva nije dodijelio niti bod. Kaže da je za to uglavnom zaslužna gorčina jer je Hrvatksa jedina od Zemalja bivše Juge prošla u finale, no on nije ogorčen jer su glasovi publike rekli svoje i demantirali ‘stručnjake’.

Kazao je i da su mu šale na njegov račun simpatične, a ostatak razgovora možete pogledati ovdje: